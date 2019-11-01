Yaşam
Ankara'nın matematik ve fizik formüllü kaldırım taşları01 Kasım 2019 Cuma 17:15 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 17:50
Ankara'da eğitim sokağa taştı. Matematik, kimya, fizik formülleri yola, kaldırım taşlarının üzerine yazıldı.
Trigonometri, elektrik enerjisi, ardışık çift sayıların toplamı... Hepsi Ankara'daki kaldırım taşlarının üzerinde mevcut.
Kızılay'da Yüksel Caddesinde, kaldırım yenileme çalışması yapıldı. Yeniden döşenen kaldırımlara da matematik, fizik, kimya formülleri yazıldı.
Öğrenci nüfusunun fazla olduğu Kızılay'a döşenen kaldırım taşları sosyal medyada da gündem oldu.
Yenilenen kaldırımlardan öğrenciler de veliler de memnun.
Haber: Sabahnur Sayılgan
Kamera: Deniz Eryılmaz
Etiketler: yüksel caddesi Kızılay formüllü kaldırım taşı