Trigonometri, elektrik enerjisi, ardışık çift sayıların toplamı... Hepsi Ankara'daki kaldırım taşlarının üzerinde mevcut.

Kızılay'da Yüksel Caddesinde, kaldırım yenileme çalışması yapıldı. Yeniden döşenen kaldırımlara da matematik, fizik, kimya formülleri yazıldı.

Öğrenci nüfusunun fazla olduğu Kızılay'a döşenen kaldırım taşları sosyal medyada da gündem oldu.

Yenilenen kaldırımlardan öğrenciler de veliler de memnun.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Deniz Eryılmaz