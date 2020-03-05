Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
Ailesinden koparılan Menice babası ile buluştu
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan'ın acımasız göçmen politikası, parçalanmış aile dramlarına da yol açıyor. 12 yaşındaki Afgan uyruklu Menice Arapzade, ailesinden koparıldı. Devreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girdi.
12 yaşındaki Afgan uyruklu Menice Arapzade, ailesi ile birlikte Edirne'den Yunanistan'a geçti. 5 kişilik Arapzade ailesi, Yunan güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Menice Arapzade, annesinden, babasından ve kardeşlerinden koparıldı. Başka bir göçmen grubuna dahil edilerek Türkiye'ye gönderildi.
Edirne'de 5 gün boyunca ailesini arayan Menice'ye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı. Menice Arapzade, yetkililerin çabası ile babası Seyit Arapzade'ye kavuştu.
[Fotoğraf: AA]
Çok mutlu olduğunu söyleyen Menice Arapzade, herkese çok teşekkür etti. Günlerdir kızını arayan baba Seyit Arapzade ise Türkiye'nin kendilerine her türlü desteği ve yardımı verdiğini ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.
Etiketler: Yunanistan Menice Arapzade Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile acımasız göçmen politikasıSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 13:10
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