12 yaşındaki Afgan uyruklu Menice Arapzade, ailesi ile birlikte Edirne'den Yunanistan'a geçti. 5 kişilik Arapzade ailesi, Yunan güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Menice Arapzade, annesinden, babasından ve kardeşlerinden koparıldı. Başka bir göçmen grubuna dahil edilerek Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'de 5 gün boyunca ailesini arayan Menice'ye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı. Menice Arapzade, yetkililerin çabası ile babası Seyit Arapzade'ye kavuştu.

[Fotoğraf: AA]

Çok mutlu olduğunu söyleyen Menice Arapzade, herkese çok teşekkür etti. Günlerdir kızını arayan baba Seyit Arapzade ise Türkiye'nin kendilerine her türlü desteği ve yardımı verdiğini ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.