Hünnap meyvesi, Kuzey Afrika’dan Türkiye’ye, Hindistan’dan Çin’e kadar birçok yerde yetişiyor. Farklı iklimlere uyum sağlayan hünnap, sert çekirdekli ve iri zeytin büyüklüğünde.

Ülkemizde de bilinen bu meyve, Ankara’nın Güdül ilçesinin Yeşilöz Mahallesi’nde 1890’lardan beri yetiştiriliyor. O zamanlar daha küçük olduğu için minnap olarak anılıyordu. Mahallede hala Osmanlı döneminden kalma ağaçlar bulunuyor.

Her hafta hünnap için kilometrelerce yol gidiyor

Gelelim hünnap yetiştiriciliğine… Bu meyvenin yetiştiricilerinden biri Yıldırım Sinop. 54 yaşında. Aslında Ankara’nın merkezinde yaşıyor ama bu meyve için kimi zaman her gün kimi zaman haftada 2-3 kere Yeşilöz’e gidiyor.

15 yıl Türk Tarih Kurumunda çalışan Sinop, 8 yıl da özel sektörde çalıştı ve emekli oldu. Emekli olduktan sonra da çiftçilik yapmak istedi.

6 yıl önce babasının evi olduğu için Yeşilöz’den bir tarla aldı ve hünnap ağacı dikti. İlk dikimi deneme amaçlıydı. Baktı oluyor, ticaretini yapabilmek için hünnap yetiştirmeye başladı. Şimdiyse 270 ağacı var.

“Osmanlı Arşivleri’ne girdiğinizde bunun anavatanının Yeşilöz olduğu söyleniyor. Yeşilöz’deki hünnaplar bunun 2-3 derece küçüğü. Aslında orijinali odur yani. Damak zevkine hitap ediyor ama toplaması çok zor olduğu için biz ona yönelmedik, biz buna yöneldik. Bunun hasadı ona nazaran biraz daha kolay oluyor.”

“Bu diken bize dokunmuyor”

Hünnabın hasat dönemi eylül sonunda başlıyor, kasımın ortasına kadar devam ediyor. Sinop’un yetiştirdiği hünnapların da hasat zamanı yaklaşıyor. Hünnap çalı türü bir ağaç olduğu için budaması zor oluyor. Yıldırım Sinop bunu biraz daha kolaylaştırmak için ağaçların boyunu kısaltıyor.

O, ağaçların hasat zamanı geldiği zaman hünnapları sallayarak toplamıyor, tek tek dalından koparıyor. Sinop, hasat zamanını şöyle anlatıyor:

“Salladığın zaman hamlar da dökülecek. O zaman damak zevkine hitap etmeyecek. Bunu düşünerek ben hep budamaya yöneldim. Ben bir günde 50-60 kilo hünnap topluyorum. Akşam gittiğim zaman elimden hiç çıkarmasam 8-10 diken çıkarıyorum. Bazı insanlara o dikenler dokunuyor. Elhamdülillah bu diken bize dokunmuyor, hasadımızı böyle yapıyoruz.”

Hünnabın faydaları saymakla bitmiyor

Hünnabın hasadının nasıl yapıldığından bahsettik. Sıradaysa faydaları var. Kalp sağlığını koruyan hünnap aynı zamanda içerdiği besin değerleriyle bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. İçerisinde, C vitamininden demire, kalsiyumdan çinkoya birçok besin değeri var. Yıldırım Sinop da hünnabın faydalarından bahsediyor…

“İnternete girdiğiniz zaman hünnabın o kadar çok faydası var ki anlatmakla bitmiyor, ben yazıyı okuya okuya yoruldum. Birçok şeye iyi geldiği söyleniyor. Şekere kesinlikle iyi geliyor çünkü bunu alan arkadaşlar şeker oranımı çok düzeltti diye hususi arayıp beni bulup buradan alanlar çok oldu. Bazı arkadaşların da sedefi varmış, geçiciymiş. Bundan yediği zaman bana kendisi bizzat o sedefin türünü bilmiyorum tamamen yok olduğunu söyledi. Bağışıklık sistemine iyi geliyor, kalbe çok faydalı.”

“O kadar hevesli ki 270 tane ağaca baktı”

Yıldırım Sinop’un eşi Fatma Sinop ise, 48 yaşında emekli hemşire. Hünnabı eşinden öğrendi, önce tadı çok hoşuna gitmedi ama eşi bu işe girince onun yaptığı hünnapların lezzetini aldı.

İlk başta eşinin bu işi yapmasına rızası yoktu. Sebebini o anlatsın…

“Tek başına burada çok sefil oluyor. Zaten bahçeyi yapmak çok zor. Elimizdeki imkânlar çok kısıtlı. Burada onun yemeğini yapan, bulaşığını yıkayan kimse yok. Hem bahçeye gel hem köye git… Burada oturacak alan yok. Onun için başta çok rızam yoktu. Ama o kadar hevesli ki 270 tane ağaca baktı ve şimdi ‘Helal olsun’ diyorum, diyecek hiçbir şey yok yani.”