2020 Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan başlıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip. Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı 2020...
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü başlıyor. Ramazan'ın son günü ise 23 Mayıs.
Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
Ramazan ayının ardından 24 Mayıs Cuma ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartları. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve aklı yerinde olması gerekir.
2020 yılı dini günler;
Ramazan Başlangıcı: 24 Nisan Cuma
Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi: 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Hicri Yılbaşı: 20 Ağustos Perşembe
Aşure Günü: 29 Ağustos Cumartesi
Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba
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