11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü başlıyor. Ramazan'ın son günü ise 23 Mayıs.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 24 Mayıs Cuma ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartları. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve aklı yerinde olması gerekir.

2020 yılı dini günler;

Ramazan Başlangıcı: 24 Nisan Cuma

Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı Arifesi: 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Hicri Yılbaşı: 20 Ağustos Perşembe

Aşure Günü: 29 Ağustos Cumartesi

Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba