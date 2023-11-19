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Türkiye
TRT Haber 19.11.2023 15:12

Zonguldak'ta ve Şile'de eğitime bir gün ara

İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Zonguldak'ta ve Şile'de eğitime bir gün ara
[Arşiv]

Sağanak ve fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Şile'de derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı. 

Valiliğin açıklamasına göre Şile'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinin açıklamasına göre, ildeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

 


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