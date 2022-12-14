Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zonguldak'ta öğrencileri taşıyan servis devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı mevkiinde öğrencileri taşıyan servisin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.
Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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