Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur
Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Etiketler: zonguldak maden ocağı kilimli göçük arama kurtarmaSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 00:31