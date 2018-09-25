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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik 3 ilde Zonguldak merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5'i muvazzaf 9 asker gözaltına alındı.

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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 5'i muvazzaf asker ile kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 4'ü uzman jandarma çavuş ve 1 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak Ereğli, Çaycuma ve Alaplı'nın yanı sıra Kocaeli ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Zonguldak'a götürüldüğü, diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, Türk Silahlı Kuvvetleri, kripto yapılanma, fetö
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