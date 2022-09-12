Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğradı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunuyor.
Toros Mahallesi'nde arkadaşının mimarlık ofisine yaptığı ziyarette, av tüfeğiyle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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