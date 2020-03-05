Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'deki son durum hakkında şu bilgileri verdi:

- Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı.

- (Koronavirüs) devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık

- Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı.

- Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin.

-Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta

-Umreden dönenler sağlık taramasından geçiriliyor. Herhangi bir pozitif vaka bulunmadı.

Bakan Koca, İstanbul'a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.