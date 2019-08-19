Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, TRT Haber ekranlarında yurt ve burslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ve burs başvuruları hakkında @trthaber'e açıklama yapıyor. https://t.co/JPERwXSJrB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2019

Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Çok güzel imkanlar sunuyoruz"

"Üniversite yurtlarının imkanlarının pek çok otel zincirine meydan okuyan bir hizmet verebildiğini belirten Kasapoğlu, "İstiyoruzki gençlerimiz üniversitelerinin yanında 2. bir üniversiteyi de yurtlarımızda okusunlar. Kazanacakları dostluklarla çok güzel imkanlar sunuyoruz. Bu imkanlar kişisel gelişimden yabancı dil eğitimine kadar, sportif imkanlara kadar çeşitlilik gösteriyor. Biz de bu imkanları her geçen gün daha da yıkarılara taşımanın kararlılığı içerisindeyiz. Yurtlara başvuruları başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor

"Yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Cumhurşbakanlığımızın Dijital Ofisi de bizlere katkı sağlıyor. Bu anlamda bürokrasinin çok çok minimize edildiği, sürecin ciddi anlamda kısaltıldığı da bir durumu ortaya koyuyor."

"Kapasite 700 bin civarında"

"Yedek listeler 2 haftada bir güncelleniyor. Amacımız gençlerimizi hiçbir barınma sorunuyla karşılaştırmamak. 700 bin civarında kapasitemiz bulunuyor. Bu rakam her geçen gün artıyor."

"Burslarla ilgili çalışmamız devam ediyor"

"Burslarla ilgili çalışmamız devam ediyor. Biliyorsunuz bunları da ekim ayında açıklıyoruz. O konuda da çok güzel bir aşama kaydettik. 2002 ile 2018'i kıyasladığımızda gelinen aşama müthiş boyutta."

Kaynak: TRT Haber