Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- 2016 yılında 175 bin kaçak göçmen yakaladık, 2019'da ise 320 bin. Bunun sorumlusu batı ülkeleri.

- 40 yıldır PKK ile mücadele ediyoruz. Batı DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütüne destek verdi. Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır.

- Yapılmak istenen demografik yapının bozulması bin yıllık kardeşliğimize terörün sokulması. Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir.

- Biz o bölgeyi yeni tanıyor değiliz. YPG'nin ne yapmaya çalıştığını tahmin ediyoruz. Terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Afrin'de yapmak istedikleri de oydu. Suriye sınırında YPG/PKK farklı oluşum içinde. Fırat'ın doğusunda buna müsade etmeyiz.

- DEAŞ'ın PKK'nın YPG'nin patronu aynı.

- Kışa giriyoruz, 7 binin üzerinde operasyon yapacağız. Her şey hazır.

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