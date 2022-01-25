Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkisiyle merkezde 78, ilçelerden Baskil'de 40, Ağın'da 9, Alacakaya'da 9, Arıcak'ta 9, Maden'de 30, Karakoçan'da 40, Keban'da 21, Kovancılar'da 34, Palu'da 28, Sivrice'de 43 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile bağlı 2 ilçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkez'de 2 köy 1 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy 8 mezra ve Uludere'de 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri dün akşamdan bu yana yağan kar nedeniyle ana arterleri açık tutmak için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 44, ilçelerden Adaklı'da 23, Genç'te 37, Karlıova'da 28, Kiğı'da 9, Solhan'da 11, Yayladere'de 9 ve Yedisu'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, Bingöl Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

[Fotoğraf: AA]

Batman

Batman'da etkili olan kar nedeniyle 143 köy ve 73 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki kapalı köy yollarının açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 20, gündüz ise sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kentte 195 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Özalp ilçesinde de ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gece gündüz çalışarak yolları açmaya çalışıyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2 gündür etkili olan kar nedeniyle il genelinde 172 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar nedeniyle 184 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kentte 2 günden bu yana etkili olan yağış nedeniyle araçlar kara gömüldü, vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 98 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum

Özellikle yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsal alanlarda bulunan 955 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşım sağlanamayan ve toplam uzunluğu ise 3545 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

4 ilde 717 yola ulaşım sağlanamıyor

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 401, Tunceli'de 187, Ağrı'da 115, Ardahan'da ise 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yozgat

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle dün kapanan 220 köy yolundan 171'ni ulaşıma açarken 49 yolda çalışmalar devam ediyor.

Yozgat Belediyesi ekipleri de kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kardan dolayı merkezde 21, Ardeşen'de 6, Çamlıhemşin'de 4, Çayreli'nde 6, Güneysu'da 7, İkizdere'de 22, Kalkandere'de 4 ve Pazar'da 1 olmak üzere 71 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, 140 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İlçe belediyeleri de yüksek kesimlerdeki mahalle yollarında temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan kara bağlı Borçka'da 10, Şavşat'ta 34 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara Geçidi'nde, kar sebebiyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Giresun

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 22, Alucra'da 16, Çamoluk'ta 24, Çanakçı'da 5, Dereli'de 19, Doğankent'te 4, Espiye'de 10, Görele'de 5, Güce'de 3, Keşap'ta 17, Piraziz'de 6, Şebinkarahisar'da 49, Yağlıdere'de 21 olmak üzere 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 300 personel ve 117 araçla kırsalda kapalı olan 682 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, 26 mahallede ise yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri, karlı ve buzlu yollara karşı uyardı.

Bayburt

Bayburt'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar sonucu merkezde 7, Demirözü'nde 6 ve Aydıntepe'de 12 olmak üzere toplamda 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi 43 personel ve 37 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Gümüşhane

Gümüşhane'de de etkisini gösteren kar sebebiyle merkezde 70, Kürtün'de 14, Kelkit'te 35, Şiran'da 10, Torul'da 12 ve Köse'de 8 olmak üzere 149 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 58 personel, 32 araçla kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte kar nedeniyle kapanan 289 mahalle yolu ulaşıma açılırken, kalan 45 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Sinop

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, kar yağışı nedeniyle 143 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı.

Kar yağışının başlamasından itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 8 köy, ilçelerden Gerze'de 18 köy, Erfelek'te 10 köy, Ayancık'ta 47 köy, Boyabat'ta 11 köy, Dikmen'de 17 köy, Türkeli'de 18 köy, Durağan'da 12 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bilgisi verildi.

Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.