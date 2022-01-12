Ülke genelinde soğuk hava ve fırtına etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar birçok kentte olumsuz durumlar oluşturdu.

İstanbul

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde etkili olan fırtınada da kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 7-8 metrelik dalgalar oluştu.

Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de fırtına nedeniyle devrilen ağaç, 3 otomobilde hasara neden oldu.

Tekirdağ'ın merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.