Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yurt dışından tatil için geldi, 'terör soruşturması' yalanıyla dolandırıldı
Kanada’da yaşayan bir kişi, tatil için geldiği Bursa’da kendisini telefonla arayan şüpheliler tarafından 'terör soruşturması' yalanıyla 500 bin lira dolandırıldı. Şüpheliler, ikinci kez kadını dolandırmak isterken, esnaf polise haber vererek engel oldu.
Kanada'da yaşayan Gülcan K., tatilini geçirmek üzere memleketi Bursa İnegöl'deki evine geldi.
Kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılar, Gülcan K.’yi telefonla arayıp, 'terör soruşturması' yalanıyla kadının 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla ortadan kayboldu.
Dolandırıcılar dün de Gülcan K.’yi alışverişe çıktığı sırada telefonla arayarak nakit para istedi. Bu sırada kadının konuşmasına şahit olan esnaf, dolandırıcılığı anlayıp, polise haber verdi.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Gülcan K.’nin bir kez daha dolandırılmasının önüne geçerken, şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Bursa Dolandırıcılık
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