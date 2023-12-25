Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.12.2023 16:27

Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları Türkiye'de 4 yıl kalabilecek

Yurt dışından emekli vatandaşların, geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının, aralıksız 4 yıl ülkede kalması mümkün olacak.

Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları Türkiye'de 4 yıl kalabilecek

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 2009 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, halihazırda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (yurt dışından emekliler dahil) taşıtları Türkiye'de 730 güne kadar kalabiliyor.

Bu 730 günlük sürenin tamamının kullanılmasından sonra yurt dışından yeniden taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın 185 gün yurt dışında bulunması gerekiyor. Bu durumun Türkiye'de uzun süre kalan yurt dışından emekli vatandaşların mağduriyetine neden olması nedeniyle söz konusu sorunun önüne geçilmesi için ilgili Karar’da değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla yapılacak değişiklikle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlar ile Türkiye'de oturum izni almış emekli yabancıların, taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce yapacakları başvuruya istinaden kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek kalmadan, bu sürelerin yeniden verilmesi imkanı getirilecek.

Bu sayede, yurt dışından emekli vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının aralıksız 4 yıl ülkede kalabilmesi mümkün olacak. Ayrıca bu haktan yararlanarak taşıtını 4 yıl Türkiye'de bulundurduktan sonra yurt dışına çıkaran vatandaşlar, taşıtlarıyla en az 185 gün ülke dışında bulunmaları halinde bu kapsamda yeniden 4 yıl süreyle taşıt getirebilecek.

Büyük Britanya'dan gelenler de yararlanabilecek

Diğer taraftan, gerekli şartları sağlamadan Türkiye'ye taşıtlarıyla giriş yapmak isteyen Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliğinde yerleşik kişilere tanınan bir aylık süreden, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması sonucu bu ülkede yerleşik kişiler faydalanamıyor. Bu nedenle Karar'a Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı da eklenecek.

Böylece Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliğinde yerleşik vatandaşların acil durumda taşıtlarıyla Türkiye'ye gelmeleri durumunda sınır kapılarında mağdur olmaması için sağlanacak bu istisnai kolaylıktan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’ndan gelen kişiler de yararlanacak.

ETİKETLER
Otomotiv
Sıradaki Haber
Kediye taş atıp videoya çekenlere 4 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
Diyarbakır annelerinden terör örgütü PKK'ya tepki
17:39
Diyarbakır'da istinat duvarı çöktü
17:31
Halat yerine insan kullandılar: O anlar kamerada
17:11
Yurt dışından gelen mobil cihazların kullanım süresi 180 güne çıkartılacak
17:02
SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te saygı uçuşu
17:22
Gazze'de can kaybı 20 bin 674'e yükseldi
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ