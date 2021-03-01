Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Buz sarkıtları oluştu

Erzurum'da kar, gece saatlerinde başladı ve aralıklarla devam etti.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Sürücüler zor anlar yaşadı

Ardahan ve Kars ise gece etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Cadde ve sokakların bembeyaz olduğu Ağrı'da da, Ağrı-Van, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Iğdır’da 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Iğdır’da 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Muş'ta 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş ve ilçelerinin yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Dün gece etkili olan kar nedeniyle Muş merkezde 26, Bulanık 15, Malazgirt 14 ve Varto ilçesinde 10 köy olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapandı.