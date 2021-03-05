Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 69 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale’de Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 69 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen iki grup sığınmacının Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 2 lastik bot içerisindeki 69 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Türkiye- Yunanistan İlişkileri
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