Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 40 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla açıklarında Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türk kara sularına ittiği 40 sığınmacı kurtarıldı.
Marmaris açıklarından bir grup sığınmacı, lastik botla Yunanistan sınırına geçmek için denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.
[Fotoğraf: AA]
Sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişiyi karaya çıkardı.
Sığınmacılar, limandaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: muğla haber Yunan Sahil Güvenlik güçleriSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 23:26
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