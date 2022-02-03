Yunanistan'ın geri itmesi sonucu ölen düzensiz göçmen sayısı 16'ya yükseldi
Edirne'de, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmenden 4'ü daha donarak hayatını kaybetti. Böylece can kaybı sayısı 16'ya yükseldi.
Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde dün Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmişti.
4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 4 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Valilikten açıklama
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.
BASIN AÇIKLAMASI— Edirne Valiliği (@edirne_valiligi) February 3, 2022
Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır.
Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur.https://t.co/N8JWYNmcYn pic.twitter.com/tssdTf45za