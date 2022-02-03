Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde dün Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmişti.

4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 4 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Valilikten açıklama

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.