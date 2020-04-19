Yunanistan’da karantina gemisindeki 124 Türk yurda getirildi
Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin içinde bulunan Türk vatandaşlarından 124'ü Tekirdağ ve Çanakkale'ye getirildi.
Yunanistan’ın Pire Limanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan gemide bulunan Türkler, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.
Başkent Atina’dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.
İşlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından otobüsle Tekirdağ'a nakledilen 35 kişi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yerleştirildi.
Polis ekipleri de hastane girişinde güvenlik önlemi aldı.
89 kişi de Çanakkale'de yurda yerleştirildi
160 kişilik gruptan 89'u, İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Çanakkale'ye getirildi.
Karantinada kalacak 2'si yabancı uyruklu 89 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna yerleştirildi.
Bu arada polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
3 Nisan'da karantinaya alınmışlardı
Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.
COVID-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.
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