Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terörist tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerinin 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen İ.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG Yunanistan
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