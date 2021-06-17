Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 121 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir ve Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 121 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldü.
Aydın
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, 2 can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen can sallarındaki 84 kişi kurtarıldı.
Ekiplerce kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan
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