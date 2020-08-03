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Yüksekova'da piknik yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var
Hakkari Yüksekova'da pikniğe giden içinde öğretmenlerin de bulunduğu araç kaza yaptı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" dedi.
Hakkari’de öğretmenlerin de içinde olduğu, pikniğe giden bir araç kaza yaptı. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı kazaya dair bilgileri @trthaber’de aktardı. pic.twitter.com/nNmhKdNnRr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 10:48
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