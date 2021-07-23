Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüksekova kırsalında 184 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 184 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yüksekova ilçesinin Akpınar köyü kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda 184 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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