Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 08:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA ,DHA
Yük treni minibüse çarptı: 4 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, bir işçi servisine yük treni çarptı.
İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Son Dakika Trafik Kazası
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