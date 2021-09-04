Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, bir işçi servisine yük treni çarptı.

İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.