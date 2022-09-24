Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı
Mısır'dan Rusya'daki Kavkaz Limanı'na seyreden MY MERAY isimli 181 metre boyundaki yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, MY MERAY isimli 181 metre boyundaki yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan MY MERAY isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."
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