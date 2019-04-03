Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güven, "İtiraz süreci, dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda itiraz süreci başladı ve bu süreç tüm Türkiye genelinde devam ediyor. İlçe Seçim Kurullarımızda itiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor veya verilme aşamasında. Yine itiraz gelirse de İl Seçim Kurulunda biterse İl Seçim Kurullarımız bu şekilde mazbatalarını verecek. Dolayısıyla bugüne kadar sizlere açıkladığım rakamları tüm siyasi partilerle de paylaşıyorum. Bunlar geçici sonuçlar biz mazbataları verebilmek için bu yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz. İstanbul'da da aynı süreç işledi." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven: İstanbul ile ilgili kararı gönderdik, kararın gereği yapılıyor.https://t.co/V6z9yN9Phi pic.twitter.com/Wc8DZXuw9v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

Güven konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz üzerine bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı almışlar ve bazı İlçe Seçim Kurullarımız da bu kararlarını uygulamaya başlamıştır. Yüksek Seçim Kurulu kararı gereği tekrar sayım işlemi devam ederken İl Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu kararına karşı itiraz hakkı bulunduğunu, bu sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek tekbir kararı ile tekrar sayımı işlemini durdurmuştur.

Yüksek Seçim Kurulumuza İstanbul İl Seçim Kurulu kararına itiraz edilmesi üzerine kurulumuz toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu kararını 298 sayılı yasanın 118'nci maddesi gereğince İlçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddeden belirtilen kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulunun 02.04.2019 tarihli kararının 1'nci maddesinin kaldırılmasına, İlçe Seçim Kurulunun yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine yeniden yapılan sayım ile ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine yeniden sayıma yönelik İlçe Seçim Kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış ise yasal itiraz sürecinin işlemesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararı gönderdik, bu kararın gereği de yapılmaktadır."

Kaynak: TRT Haber