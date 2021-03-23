Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat’ta hortum görüntülendi
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Yozgat’ta beklenen yağış başladı. Sağanak ve dolu yağışının ardından hortum oluştu.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler, Eynelli, Külhüyük ve çevre köylerde oluşan hortum, cep telefonlarına yansıdı. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyü ile Eymir beldesi arasındaki bölgede yüksek gerilim direkleri devrildi.
Etiketler: Meteoroloji Yağış
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