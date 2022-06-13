Yozgat'ta dolu etkili oldu: Dolu kalınlığı 1 metreye ulaştı
Yozgat'ta sağanak ve dolu, kışı aratmadı. Muşalikalesi köyünde etkili olan dolunun kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu. Köyde tarım arazileri zarar gördü.
Yozgat'ın Akdağmadeni, Aydıncık, Yerköy ve Boğazlıyan ilçeleri sağanağa teslim oldu.
Muşalikalesi köyünde dolunun kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı, sağanak sebebiyle çok sayıda ahır ve evi su bastı.
Yozgat Valisi Ziya Polat, köyde incelemede bulunurken, AFAD ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Akdağmadeni Belediyesi ekipleri de hasar oluşan bölgelerde onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Tarım arazileri zarar gördü
Köyde büyük taneler halinde yağan dolu, buğday, arpa, nohut, mercimek, fiğ ve bahçelerde hasara yol açtı.
Köy sakinlerinden Kenan Önal, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini belirterek, "Yaklaşık yarım saat yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Bir vatandaşımızın evini de sel bastı" dedi.
Meteoroloji uyarmıştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağına karşı uyarmıştı.
Yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştı.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 10, 2022
Kırşehir ve Yozgat Çevrelerinde Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @KirsehirValilik @Kirsehirbldb @YozgatValiliği @Yozgatbel pic.twitter.com/5HlY22BaOw