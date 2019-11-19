Türkiye
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı19 Kasım 2019 Salı 09:30 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 09:52
Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yolcu otobüsü tır Konya kara yolu afyonkarahisar