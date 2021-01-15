Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yoğun kar yağışının devam ettiği Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkiinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bölgeye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Etiketler: Trafik
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