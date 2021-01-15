Yoğun kar yağışının devam ettiği Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkiinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bölgeye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.