Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında seyreden yolcu otobüsü, önünde giden tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.