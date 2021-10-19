Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında seyreden yolcu otobüsü, önünde giden tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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