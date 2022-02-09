Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu, Çay ilçesi Pınarkaya köyünde meydana geldi.

K.E., idaresindeki yolcu otobüsü yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan 15 yolcuyu devrilen otobüsten çıkardı.

Kurtarılan yaralılar, Çay Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Otobüste 40 yolcu vardı

Kazanın ardından devrilen otobüsün şarampolden kaldırılması için çalışma başlatıldı, olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Öte yandan otobüsün Siirt’ten, Marmaris’e gittiği ve içinde 40 yolcunun olduğu öğrenildi.