Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, yolcu midibüsü sis ve buzlanmanın etkili olduğu Afyonkarahisar Eskişehir kara yolu Gazlıgöl Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, 9 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Trafik Kazası
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