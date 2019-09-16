Kaza, Balıkesir - İzmir yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Araç sürücüsü yola fırlayan köpeği ezmemek için manevra yapınca takla atarak yolun kenarına savruldu.

Yol kenarına savrulan aracın içindeki vatandaşların yardımına ise yine olayı araç kamerasına kaydeden sürücü ve ailesi yetişti. Aile hemen 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Araçta 2 yolcu olduğu öğrenilirken, durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA