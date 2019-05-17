Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.
Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftar programında bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, birlikte oruç açıp dua etti.
Erzincan-Erzurum kara yolunda bulunan İl Jandarma Komutanlığı önünde yapılan yol uygulamasında jandarma ekibi, iftar saatine kısa süre kala sürücüleri iftara davet etti.
Jandarmanın davetini kabul eden sürücüler araçlarını park ettikten sonra iftarlarını Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel ile açtı.
Sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA