Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 08:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ın Zile ilçesinde yoğun sis nedeniyle okul servisi ile 2 araç kazaya karıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Zile - Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.
Çekerek istikametinden Zile’ye seyir halinde olan Abdullah Candan idaresindeki otomobil aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.
Yoğun sis nedeni Halit Özalpler yönetimindeki okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı.
Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 7’si öğrenci 8 yaralı ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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