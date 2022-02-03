Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi yüzünden 5 yerleşim yerine ulaşıma sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Bitlis/Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 4 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Bitlis-Muş kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan

Kar ve tipi dolayısıyla Çayırlı’da 2, İliç’te 4, Kemaliye’de 5, Otlukbeli’de 1, Refahiye’de 7 Tercan’da 8 ve Üzümlü’de 1 olmak üzere toplam da 28 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi 6 greyder, 2 dozer, 5 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 7 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman

Gerger'de 13, Gölbaşı'nda 1 ve Sincik ilçesinde de 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.