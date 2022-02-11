Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 413 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Van

Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 294 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gece boyunca 300 araç ve 700 personelle çalışma yürüten ekipler, sorumluluk alanındaki 6 bin kilometrelik yol ağında olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu arada Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde kar nedeniyle mahsur kalan bazı araçları ekipler kurtardı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 239 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki karların temizlenmesi için çalışma yürüttüğü kentte, esnaf ve vatandaşlar iş yerleri ile evlerinin önündeki karı temizledi.

Muş/Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar sebebiyle 111 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, bu yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalışma yürüttüğünü aktardı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar nedeniyle kent genelinde 84 köy ve mezraya ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Kurtkan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki caddelerde karla mücadele çalışması yaptı.

5 kentte 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 474 mahalle ve mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Iğdır'da 24, Kars'ta 11, Ağrı'da 87 ve Erzincan'da ise 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Malatya

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ'da 7, Arapgir'de 15, Arguvan'da 2, Battalgazi'de 2, Darende'de 19, Hekimhan'da 16 ve Kuluncak'ta 3 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

1300 personel, 500 araç ile kar küreme ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, yüksek kesimlerde çığ uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Tunceli

Tunceli’de hafta başında etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

Halen kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından da Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayollarında tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 128 köy yolundan 90'ını ulaşıma açtı.

Ekipler, merkezde 22, ilçelerden Kürtün'de 3, Kelkit'te 4, Şiran'da 4 ve Köse'de 5 olmak üzere 38 köy yolunda çalışmalara devam ediyor.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Alucra'da 22, Çamoluk'ta 5, Dereli'de 10 ve Şebinkarahisar'da 11 olmak üzere 48 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar sonrası 10 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekiplerince yürütülen temizleme ve tuzlama çalışması aralıklarla devam ediyor.

Bayburt

Bayburt İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde dün sabahtan itibaren etkili olan kar nedeniyle kapanan 180 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.