Yoğun kar yağışı bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle 109 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Kentte bazı evlerin yağmur suyu giderleri dondu, balkonların demir korkulukları ve çatılarda buz sarkıtları oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 36, Başkale'de 13, Çatak'ta 2, Çaldıran’da 15, Gevaş’ta 12, Gürpınar 16 ve Muradiye ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 107 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 ilde 471 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da kar yağışının ardından kapanan 195 mahalle yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 79, Ağrı'da 174, Kars'ta 13 ve Iğdır'da 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu illerde yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

3 ilde 207 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kent genelinde 44 köy yolu kapandı. Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Karla mücadele ekipleri, tipi ve fırtınadan dolayı kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı merkeze bağlı Bostankent köy yolunda çalışma yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 48, Bitlis'te 115 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.