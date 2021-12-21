Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale'de 77, Çaldıran’da 9, Çatak’ta 52, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 95, İpekyolu’nda 6, Muradiye’de 15 ve Tuşba ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 347 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas

Sivas’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 250’den fazla yerleşim yolu araç ulaşımına kapanmıştı.

İl ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde yolların bir bölümü yeniden araç ulaşımına açıldı.

176 yerleşim yerinin yollarında ise kar temizleme çalışmaları 93 iş makinesi ve 140 personelle aralıksız sürüyor.