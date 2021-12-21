Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale'de 77, Çaldıran’da 9, Çatak’ta 52, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 95, İpekyolu’nda 6, Muradiye’de 15 ve Tuşba ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 347 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas

Sivas’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 250’den fazla yerleşim yolu araç ulaşımına kapanmıştı.

İl ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde yolların bir bölümü yeniden araç ulaşımına açıldı.

176 yerleşim yerinin yollarında ise kar temizleme çalışmaları 93 iş makinesi ve 140 personelle aralıksız sürüyor.

Hakkari

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 yol ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Muş

Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Kentte 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik

Bilecik'te dün gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası, Bozüyük ilçesinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 20 ekip, kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Kentte hafta sonu başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı, 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yağış nedeniyle 69 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 82 iş makinesi, 91 kişilik personel ve 8 mobil ekip ile yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 583 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Erzincan

Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.