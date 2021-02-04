Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun kar sebebiyle 14 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle ulaşımda aksamalar da yaşanıyor. Kapanan 14 köy yolu için ekipler yoğun çaba sarfediyor.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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