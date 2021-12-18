Yoğun kar nedeniyle 96 yol ulaşıma kapandı
Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Birçok kentte yağan kar ulaşımı da olumsuz etkiledi. İki kentte ise 96 yol araç ulaşımına kapandı.
Sivas’ta geçtiğimiz gün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece yarısından itibaren şehir merkezinde de etkisini gösterdi.
Sivaslılar uzun süredir bekledikleri karın yağmasından dolayı mutluluk yaşadı.
Yağış çarşambaya kadar sürecek
İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Doğanşar ve Hafik ilçelerinde 40 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Ekipler ise karla kapanan yolları açık tutmak için yoğun mücadele veriyor.
Kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Hakkari
Hakkari'de dün gün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 8 köy ve 17 mezra, Şemdinli'de 7 köy ve 18 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 1 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, 16 köy ve 40 mezra yolunun yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
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