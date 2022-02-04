Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas genelinde 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Erzincan

Kar ve tipi dolayısıyla Çayırlı’da 2, Kemaliye’de 2, Otlukbeli’de 1, Refahiye’de 16 ve Tercan’da 3 ve olmak üzere toplam da 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi 6 greyder, 2 dozer, 5 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 7 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Muş

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolları yeniden açmak için mücadele başlattı.

Kar yağışı etkisini devam ettirirken, ekipler ise kapalı 32 yolu yeniden açmak için mücadelelerini sürdürüyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi yüzünden 185 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Hakkari

Kentte gece saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 78 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de cadde ve yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Bitlis

Bitlis'te de kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kurtkan, kapanan köy yollarını bir an önce açacaklarını kaydetti.