Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

5 ilde 384 yola ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 147 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 546 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır'da 5, Ağrı'da 19, Erzincan'da 63 ve Tunceli’de 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 250 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar nedeniyle gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Adıyaman

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Çelikhan'da 3, Gerger'de 15, Gölbaşı'nda 2 ve Sincik ilçesinde de 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.