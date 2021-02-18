Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta 375 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kapanan 375 köy yolu için ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl'de 262 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de dün geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 262 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle Bingöl-Sancak kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışması devam ediyor.