Yoğun kar nedeniyle 409 yol ulaşıma kapandı
Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Birçok kentte yağan kar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Üç kentte ise 409 yol araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışının ardından 234 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Suşehri ilçesi Kale köyü yolunda şarampole kayan bir araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 3, Başkale'de 9, Erciş’te 1, Muradiye’de 5 ve Gürpınar ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tunceli
Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 11, Çemişgezek’te 2, Hozat’ta 14, Mazgirt’te 18, Nazımiye’de 20, Ovacık’ta 34, Pertek’te 5 ve Pülümür’de de 40 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı.
Öte yandan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.
Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmişti.