Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yoğun kar nedeniyle 40 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas’ta şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Sivas’ta geçtiğimiz gün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece yarısından itibaren şehir merkezinde de etkisini gösterdi.
Sivaslılar uzun süredir bekledikleri karın yağmasından dolayı mutluluk yaşadı.
[Fotoğraf: İHA]
Yağış çarşambaya kadar sürecek
İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Doğanşar ve Hafik ilçelerinde 40 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Ekipler ise karla kapanan yolları açık tutmak için yoğun mücadele veriyor.
Kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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