Sivas’ta geçtiğimiz gün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece yarısından itibaren şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

Sivaslılar uzun süredir bekledikleri karın yağmasından dolayı mutluluk yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağış çarşambaya kadar sürecek

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Doğanşar ve Hafik ilçelerinde 40 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Ekipler ise karla kapanan yolları açık tutmak için yoğun mücadele veriyor.

Kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: İHA]